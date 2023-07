Santanchè | accuse pesanti? Nessun imbarazzo per inchiesta Report

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 1 luglio 2023) caption id="attachment 169277" align="alignleft" width="300" Daniela/caption"Ma quali! Sono contenta di andare in Senato e dire tutto quello che devo dire. Poi vedremo cosa diranno. Se ne inventeranno altre?".Lo ha dichiarato Daniela Santanché, ministro del turismo, aggiungendo che "risponderò a tutto senza alcun tipo di problema mettendoci la faccia come ho sempre fatto da 23 anni che faccio politica. Non ho alcun tipo diper l`di. Mercoledì prossimo andrò in Senato a rispondere tranquillamente a tutto. Lo farò non perché me l`hanno chiesto ma perché voglio difendere prima di tutto il mio onore, la mia storia imprenditoriale. Quindi ci vado molto volentieri". "Cosa dovrei rispondere sulla Maserati? Io penso che dobbiamo parlare di ...