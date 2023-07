Santa Severa Si tuffa per salvare madre e figlia | muore 59enne di Cerveteri

(Di sabato 1 luglio 2023)Marinella – Quella che sarebbe dovuta essere una splendida giornata di mare in famiglia, per potersi godere l’estate, si è trasformata in un dramma. La tragedia si è consumata a: un uomo, undi, si èto nel mare forza 3, sfidandone la potenza. Obiettivo quello diuna mamma e la sua bambina: dopo averla tratte in salvo, l’uomo è stato risucchiando dalle onde, sparendo. Successivamente è recuperato in mare dalla Guardia Costiera ed elitrasportato al Gemelli: nonostante ciò, ilnon ce l’ha fatta ed è morto in ospedale. Sul posto presenti anche i Carabinieri Le dichiarazioni di Elena Gubetti “Un gesto eroico, che gli è costato la vita. Non c’è stato nulla da fare questa mattina per Gianfranco Ricci, ...

