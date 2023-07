Sannio Music Fest | Barbieri emoziona il pubblico beneventano | martedì Fabio Concato

(Di sabato 1 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi alza il sipario ed è subito magia: voce inconfondibile e suadente,a rilassante e coinvolgente; questo il mix del concerto perfetto che, ieri sera, ha incantato ildel Teatro Romano di Benevento che, numeroso, si è lasciato cullare dalle note di Joe. Il cantautore napoletano, madi adozione, con gli amici Fabrizio Bosso, Ghemon e Nick The Nightfly, haeggiato i suoi 30’anni di carriera con un tocco di emozione che traspariva dal suo sincero coinvolgimento anche quando, in qualche pausa, si è appassionatamente raccontato al suo. Perché si, è ilil vero protagonista del suo spettacolo, unche Joe chiama a seguirlo con la voce e a tenere il ritmo a suon di ...

Il Sannio Music Fest, come nelle scorse edizioni, offre sempre la possibilità di assistere a grandissimi concerti coinvolgendo nomi superbi del panorama jazzistico nazionale ed internazionale.

Il Sannio Music Fest, come nelle scorse edizioni, offre sempre la possibilità di assistere a grandissimi concerti coinvolgendo nomi superbi del panorama jazzistico nazionale ed internazionale. Venerdì ... È stata presentata ieri mattina, presso la sede della Regione Campania, la terza edizione del BCT Music Festival in programma a Benevento dal 10 al 29 luglio 2023.