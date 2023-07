Sanità | contratto medici | sindacati ' niente polemiche ma testo inaccettabile'

(Di sabato 1 luglio 2023) Roma, 30 giu. (Adnkronos Salute) - "Le dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni daiAnaao Assomed e Cimo in merito alla trattativa per il rinnovo deldei, veterinari e dirigenti sanitari sono tutt'altro che, come invece sostiene in una nota il presidente...

"Le prossime battaglie su cui fare un lavoro comune potrebbero essere lae il no all'... il ddl stabilisce che non si può scendere comunque in presenza di uncollettivo nazionale ...... protesta per riduzione ore di assistenza[ 30/06/2023 ] Quartiere Paolo VI, chiusura uffici ... Il croato cresciuto in Germania ha firmato unfino al termine della stagione sportiva ...... su infrastrutture, su. Votiamo le leggi che ci convincono ma restiamo all'opposizione di ...collettiva perché fa valere per tutte le lavoratrici e i lavoratori di un settore ilpiù ...