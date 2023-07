Sanchez apre il semestre spagnolo Ue a Kiev | “Solo l’Ucraina può scegliere tempi e modi della pace”

(Di sabato 1 luglio 2023) “Sono già a. Volevo che il primo attopresidenza spagnola del Consiglio dell’Ue fosse in Ucraina insieme a Zelensky. Trasferirò al vostro governo e Parlamento tutta la solidarietà europea. Manterremo il nostro sostegno al popolo ucraino fino al ritornoin Europa”. Così il premierPedrosu Twitter, allegando un video del suo arrivo nella capitale ucraina.ilUe Parlando al Parlamento ucraino il premier socialista ha annunciato il contributo di 55 milioni di euro per aiutare a finanziare piccole e medie imprese in Ucraina. “sta pagando un prezzo molto alto in termini di distruzione di città e ...

...sarà una priorità per la presidenza spagnola del Consiglio Ue che sioggi. Lo si legge in una dichiarazione congiunta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello spagnolo Pedro, ...Inoltre, in un tweet del nuovo account creato per il semestre di presidenza spagnola del consiglio Ue che sioggi.ha dichiarato che "la presidenza spagnola del Consiglio dell'Ue si ...Lo si legge in un tweet del nuovo account creato per il semestre di presidenza spagnola del consiglio Ue che sioggi. "Dobbiamo fare in modo - ha aggiunto il premier Pedroin un video ...

Sanchez apre il semestre spagnolo nell'Ue a Kiev - Politica Agenzia ANSA

La candidatura dell'Ucraina a far parte dell'Unione europea sarà una priorità per la presidenza spagnola del Consiglio Ue che si apre oggi. (ANSA) ...«Solo l'Ucraina può stabilire termini e tempi per i negoziati di pace.» Lo ha detto il premier Pedro Sánchez intervenendo nel parlamento di Kiev, proprio nel giorno in cui si apre il semestre di presi ...