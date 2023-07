Sampdoria | è ufficiale la risoluzione con Murillo

Nessun problema per l'iscrizione alla serie B della. L'ufficialità è arrivata ieri sera. 'La Co. Vi. So. C., nella riunione del 30 giugno 2023 ...di cui al Titolo I) del Comunicaton.19.10 - Kovacic passa dal Chelsea al Manchester City, è( QUI ) 18.45 -, Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della. E' reduce dall'esperienza in Turchia al Fatih ...Fabio Caserta è il nuovo allenatore del Cosenza,anche l'approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della. Ecco il quadro di tutte le panchine per la stagione 2023 - 24 CALCIOMERCATO, ...

UFFICIALE: Sampdoria, risolto consensualmente il contratto con il difensore Murillo

Manca solo l'ufficialità ma la Sampdoria sarà regolarmente iscritta al prossimo campionato di serie B, in serata si attende la lettera della FIGC nella quale si certificherà il via libera da parte del ...Calciomercato Sampdoria, Fabio Borini potrebbe essere il primo nome per Pirlo, che deve usare gli argomenti giusti per convincere l'attaccante ...