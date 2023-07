Samaden | «Dimarco interista malato Non è stato facile lasciare l’Inter»

Leggi su inter-news

(Di sabato 1 luglio 2023)ha parlato del suo lavoro al, come responsabile del Settore Giovanile, e della scelta che lo ha portato a addio ai nerazzurri. Poi un commento su. RICORDI – Robertoha lasciatodopo 33 anni di servito nel Settore Giovanile. Così ha parlato nello studio di Sky Sport 24: «Dal primo ragazzino che ho allenato nel 1999 all’ultimo che ha segnato il rigore decisivo nella finale scudetto della settimana scorsa me li ricordo tutti. Per me non ce n’è uno più importante di un altro. Federicoè splendido ed è l’emblema di quello che deve essere il risultato di un settore giovanile. Non vincere le partite, non comprare giocatori a sedici anni e venderli a diciannove. Ma un ragazzino che entra a sette anni da una società di Milano affibbiata ...