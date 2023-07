Salto con gli sci | Giochi Europei 2023 | il polacco Kubacki è oro sul trampolino grande a Zakopane

Leggi su oasport

(Di sabato 1 luglio 2023) L’ultimo atto delcon gli sci aiè andato in archivio con il successo del padrone di casaDawidnella competizione maschile sulHS140 di. Il 33enne si è aggiudicato la medaglia d’oro in rimonta dopo il secondo posto provvisorio della prima serie, trionfando con un margine di 6.1 punti sull’austriaco Jan Hoerl. Quest’ultimo non è riuscito a confermare la leadership di metà gara, lasciando sul piatto con gli interessi gli 1.1 punti di vantaggio che aveva accumulato sucon il primo. Podio completato in terza posizione dal tedesco Philipp Raimund, medaglia di bronzo a 7.3 punti dalla vetta con una prestazione di alto livello ...