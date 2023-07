Salerno | scomparsa da ieri una ragazza di 23 anni

(Di sabato 1 luglio 2023) Risulta sparita nel nulla da più di 24 ore Brenda Cuomo, 23enne di Capriglia, in provincia di, con lei non si trova neanche la sua auto, una Clio bianca. La giovane non risulta avere con sè il cellulare, ritrovato a casa, ma solamente il portafogli.

