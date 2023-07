Salerno in ansia per Brenda Cuomo | la ragazza è scomparsa da ieri

(Di sabato 1 luglio 2023) Apprensione aper. Danon si hanno più notizie della 23enne, che si è si è allontanata, senza cellulare, a bordo della sua Renault Clio bianca, facendo perdere le proprie tracce. LadiLaera partita da Capriglia di Pellezzano, ma, a differenza di quanto ha sempre fatto, non si è recata sul posto di lavoro. Avviate le ricerche a tutto campo da parte delle forze dell’ordine. Grande mobilitazione anche sui social, dove in tanti hanno diffuso le sue foto per cercare di rintracciare la giovane. Segnalazioni Chiunque l’abbia vista o sia in grado di fornire notizie, può allertare i carabino contattare il 3297223604. Segui ZON.IT su Google News.

Salerno, ore di ansia per Brenda: la 23enne è scomparsa

