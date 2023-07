Salernitana | riscattati Pirola e Dia | Ochoa rinnova

(Di sabato 1 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRiparte da tre ‘pilastri’ della scorsa stagione lache, in giornata, ha ufficializzato i riscatti del difensore Lorenzoe dell’attaccante Boulaye Dia ed il rinnovo del portiere Guillermo. Le tre operazioni erano già state definite nelle scorse settimane ma sono state ufficializzate oggi, all’apertura del calciomercato. Il club campano hato il contratto di Memoche difenderà i pali della porta granata per un’altra stagione. È stato, inoltre, riscattato(contratto fino a giugno 2027), versando 5 milioni di euro nelle casse dell’Inter; 12 milioni di euro, invece, è la cifra corrisposta (in tre rate) al Villareal per l’attaccante senegalese. Dia, con 16 reti messe a segno, è stata una delle rivelazioni del ...

Esercitato il diritto di opzione per i tre giocatori assicurandosi le prestazioni sportive del portiere fino a giugno 2024, del difensore fino a giugno 2027 e dell'attaccante fino a giugno 2026 ...La Salernitana ha riscattato Boulaye Dia, uno degli obiettivi per l'attacco assieme a Nzola, per 12 milioni. Per liberare un posto là davanti però serve la cessione ...