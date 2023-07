Un primoindicava almeno 48 vittime. Altre 60 persone sono ricoverate in ospedale, come riferisce il sito Kenyans. Oltre al messaggio di cordoglio alla Nazione del presidente William Ruto - ...A Ceriale nelledelle esposizioni del Bar Bacicin, Lungomare Diaz, 53, si è chiusa la ...con protagonista il vicecommissario Rocco Schiavone La Biblioteca Diocesana di Albenga fa un primo...... L' obbligatorietà imposta dalla legge didel 2020 per le attività commerciali e ... mentre per le carte commerciali (carte emesse da istituti bancari per conti aziendali) la percentualea ...

Sale a 51 bilancio vittime dell'incidente stradale in Kenya - Africa Agenzia ANSA

E' salito a 51, nella notte, il numero delle vittime dell'incidente stradale avvenuto ieri sera a Londiani, nel nord del Kenya, quando l'autista di un camion, a causa della forte pioggia, ha perso il ...I ricavi consolidati sono aumentati del 16,3% rispetto al 2021, raggiungendo quota 323,8 milioni di euro, mentre il margine operativo lordo è salito del 13,4% a 41,5 milioni ...