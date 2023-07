Saldi Estivi al via Il Codacons | “multe fino 3 098 euro per chi non rispetta le regole”

Leggi su 361magazine

(Di sabato 1 luglio 2023)al via. Ilavverte sulle novità: “3.098per chi nonle” La Confcommercio ha pubblicato le date di inizio dei. Il prossimo 6 luglio partiranno infatti i2023, e non nel primo sabato del mese come negli scorsi anni, per una durata media di circa 6 settimane. La nuova data è stata posticipata dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 marzo scorso. Ecco l’elenco completo Abruzzo: dal 6 luglio per 60 giorni Basilicata: 6 luglio – 2 settembre Calabria: 6 luglio – 4 settembre per 60 giorni Campania: dal 6 luglio per 60 giorni Emilia Romagna: dal 6 luglio per 60 giorni Friuli ...