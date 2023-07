Salario minimo | Schlein a Calderone | paga dignitosa è un diritto

(Di sabato 1 luglio 2023) "La Ministra del lavoro dice che non serve una legge sul. A lei e al governo vorrei ricordare che ci sono tre milioni di lavoratrici e lavoratori poveri in Italia e che questo governo ...

BOLOGNA " La proposta unitaria delle opposizioni sulnon raccoglie il consenso del governo e, in parte, nemmeno dei sindacati. A dare un primo stop al progetto, come del resto aveva già fatto, è la ministra al Lavoro Marina Calderone , ...Leggi anche Il campo largo debutta sulCherchi (M5S): "Il dl lavoro rende liberi". Una dichiarazione vergognosa Questo è lo scenario su cui è intervenuto il dl lavoro, con modalità che ..."La Ministra del lavoro dice che non serve una legge sul. A lei e al governo vorrei ricordare che ci sono tre milioni di lavoratrici e lavoratori poveri in Italia e che questo governo non può non capire che sotto una certa soglia non si può ...

“Nell’ultima settimana: mobilitazione per la sanità pubblica, battaglia senza senza se e senza ma contro il Decreto precarietà, impegno per unire le opposizioni sul salario minimo, presentazione del ..."Il lavoro - sottolinea Schlein- va pagato dignitosamente da chi lo usa. Il fisco va riscritto per dare equità al prelievo riducendo in modo strutturale il ...