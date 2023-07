Salario minimo? Uscire dalla cultura dell’anti-produttività Scrive Bonanni

Leggi su formiche

(Di sabato 1 luglio 2023) Ilcontinua ad essere al centro dell’attenzione, ma non i salari ordinari, quelli che riguardano 20 milioni di lavoratori, fanalino di coda tra i paesi Ocse. E comunque si ha più che l’impressione che le soluzioni che si propongono per i minimi salariali siano peggiori dei mali che si dice di voler curare. Sicuramente non sono in linea con le indicazioni europee che per l’Italia, Danimarca, Austria, Svezia, Cipro raccomanda solo buone pratiche e non leggi, datosi che questi paesi sono unici nel vecchio continente a disporre di una contrattazione nazionale che supera la copertura dell’80% dei lavoratori in ogni settore merceologico. Ai paesi sopra elencati si è riservata solo un’azione di buone pratiche rivolta ad una piccola porzione di lavoratori non coperta, per non soffocare con leggi particolari la contrattazione che copre la ...