Salario minimo | Schlein | ‘lavoro va pagato dignitosamente’

(Di sabato 1 luglio 2023) Roma, 1 lug. (Adnkronos) – ‘La ministra del Lavoro dice che non serve una legge sul. A lei e al Governo vorrei ricordare che ci sono tre milioni di lavoratrici e lavoratori poveri in Italia e che questo Governo non può non capire che sotto una certa soglia non si può parlare di lavoro ma è sfruttamento. La proposta delle opposizioni rafforza la contrattazione collettiva perché fa valere per tutti i lavoratori di un settore la retribuzione complessiva prevista dal contratto comparativamente più rappresentativo. E fissa anche una soglia di 9 euro l’ora, sotto la quale non si può scendere nemmeno nella contrattazione. Questo per garantire una giusta retribuzione anche dove la contrattazione non c’è o dove è fatta da contratti pirata. Il lavoro vadignitosamente da chi lo usa”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly ...

"Noi pensiamo che il salario minimo in questo paese vada fatto, ma con i contratti non con la legge. Perché rischiamo di creare alibi e pretesti alle imprese che a quel punto possono decidere di uscire dall'applicazione ...

"Noi abbiamo - e lo dice la direttiva dell'Ue - un patrimonio di relazioni sindacali e contrattuali in Italia unico in Europa" ha ricordato Sbarra.