Salario minimo | Richetti Azione | “Problema non più rinviabile | il governo ci ascolti Accordo tra le opposizioni è un fatto rilevante”

(Di sabato 1 luglio 2023) “Avere raggiunto un’intesa tra lesul tema delè undi grande rilevanza non solo perché era un punto programmatico di, ma perché risponde alla più grande crisi che i salari stanno affrontando. Si tratta di unnon più, solo in Italia non esiste una soglia minima e ci sono i salari più bassi di tutta l’Europa e dobbiamo intervenire affinché in tutte le forme contrattuali sia stabilita una soglia minima retributiva”, le parole di Matteodi. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

Bologna, 1 lug. Noi pensiamo che ilin questo paese vada fatto, ma con i contratti non con la legge. Perche' rischiamo di creare alibi e pretesti alle imprese che a quel punto possono decidere di uscire dallapplicazione ...Roma, 1 lug. La Ministra del lavoro dice che non serve una legge sul. A lei e al governo vorrei ricordare che ci sono tre milioni di lavoratrici e lavoratori poveri in Italia e che questo governo non puo' non capire che sotto una certa soglia non si puo' ...- - > La ministra del Lavoro Marina Calderone - Archivio . Botta e risposta sultra la ministra del Lavoro Marina Calderone e la segretaria del Partito democratico Elly Schlein . "Non sono convinta che alsi possa arrivare per legge". Così la ...

Schlein: “Uniti sul salario minimo, questo governo ci isola in Europa” la Repubblica

Bologna, 1 lug. (askanews) - "Noi pensiamo che il salario minimo in questo paese vada fatto, ma con i contratti non con la legge. Perché rischiamo di creare alibi e pretesti alle imprese che a quel pu ..."Noi abbiamo - e lo dice la direttiva dell'Ue - un patrimonio di relazioni sindacali e contrattuali in Italia unico in Europa" ha ricordato Sbarra. "Ecco ...