Salario minimo | Calenda | ‘aprire confronto senza liquidazioni semplicistiche’

(Di sabato 1 luglio 2023) Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “Massimo rispetto per la ministra, tutti gli altri Paesi del G7 e la maggioranza di quelli Ocse la pensano diversamente da lei. Ma si sa, noi siamo sempre molto più bravi di tutti gli altri. Mi concentrerei piuttosto sul merito del provvedimento che non colpisce in alcun modo la contrattazione nazionale, anzi. E aprirei undi sostanza invece di liquidare la questione in modo semplicistico”. Così su Twitter Carlo, commentando le parole del ministro del Lavoro Elvira Calderone, che ha affermato che non si può raggiungere ilattraverso un provvedimento di legge. L'articolo CalcioWeb.

Le ultime iniziative (l'ordine del giorno su Santanché, la campagna sulla casa, il) sono l'embrione di costruzioni più larghe: l'azione parlamentare, le alleanze, i progetti. Come ...Napoli , 1 lug. Tutti i paesi del G7 hanno un. Noi abbiamo presentato una proposta di legge per introdurlo anche in Italia anche perche' linflazione sta distruggendo le famiglie a basso reddito. Io ho chiesto a Giorgia Meloni di ..."Come detto e ribadito più volte da questo Governo, una legge sulnon risolverebbe il problema di quanto percepisce il lavoratore. Farne bandiera di battaglia politica ancora meno: occorre stare dalla parte dei lavoratori non a chiacchiere, ma con i ...

Salario minimo: tutto quello che c’è da sapere sulla proposta delle opposizioni, dalla soglia minima ... Il Sole 24 ORE

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “Massimo rispetto per la ministra, tutti gli altri Paesi del G7 e la maggioranza di quelli Ocse la pensano diversamente da lei. Ma si sa, noi siamo sempre molto più bravi di ...Teramo. “Fissare un livello di retribuzione minimo a 9 euro l’ora è giusto e necessario per rispondere all’aumento dell’inflazione e per evitare che le logiche del mercato portino a soffocare… Leggi ...