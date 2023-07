(Di sabato 1 luglio 2023) Il podio nella sprint race era il vero obiettivo di questa, e Carloslo ha centrato. Fanno 6 punti per lo spagnolo, felice di aver raccolto un buon risultato nel sabato ...

invece sembra non fare differenze: chiude 3° a 23 secondi dall'olandese dopo una gara ... ho un po' faticato all'inizio nelle curve ad alta velocità, sono stato anchea Checo ma la Red ...Il podio nella sprint race era il vero obiettivo di questa Ferrari, e Carloslo ha centrato. Fanno 6 punti per lo spagnolo della Ferrari , felice di aver raccolto un buon ... Ero abbastanza...Ero abbastanzaa Checo, ma le Red Bull erano più veloci di noi'. Queste le parole di Carlosdopo il 3° posto nella gara sprint del Gp d'Austria alle spalle dei due piloti della Red Bull ...

Sainz: "Vicino alle Red Bull, ma sono sempre più veloci della Ferrari" Autosprint.it

GP Austria, le dichiarazioni di Carlos Sainz al termine della Sprint Race, che gli ha regalato il primo podio della stagione ...Lo spagnolo della Ferrari ha parlato di una fiducia maggiore via via che la pista si asciugava, e punta ad un podio per la gara di domani ...