Rovigo | i genitori di uno studente pronti a querelare la prof colpita con i pallini di gomma

(Di sabato 1 luglio 2023) La famiglia di uno degli studenti che spararonodicon una pistola ad aria compressa contro Maria Cristina Finatti, la docente dell’Itis Viola Marchesini di, va al contrattacco. Il legale della famiglia ha infatti dichiarato all’agenzia Ansa che potrebbe agire in sede penale e civile, per diffamazione e danni morali, se l’insegnante dovesse proseguire nel diffondere notizie “non veritiere” sul mancato pentimento e le mancate scuse dell’alunno. Ha dichiarato l’avvocato Nicola Bergamini: «L’alunno ha incontrato la docente a scuola e si è scusato, e anche i. La famiglia finora non ha mai voluto esporsi, per non alimentare il processo mediatico, ma la presenza dellesui media è costante». su Open Leggi anche:, parla la ...

Rovigo, prof colpita da pallini: i genitori del ragazzo pronti alla querela TGCOM

