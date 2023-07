Rottamazione auto diesel

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 1 luglio 2023) Informarsi sulla significa avere un quadro generale Nel momento in cui ci si vuole liberare dal proprio veicolo, anche se ovviamente la stessa cosa varrebbe se parliamo di una a benzina perché non è questa la discriminante. Il punto invece è molto semplice e cioè che a volte si decide di demolire la propriaper diversi motivi nel senso che magari non funziona più come prima o addirittura si è fermato: quindi per evitare di avere un ingombro in garage inutile o di pagare spese collaterali sprecando soldi come per esempio bollo e assicurazione, si decide di procedere alla, avendo a disposizione più opzioni da questo punto di vista che però bisogna conoscere a fondo per evitare di fare la scelta sbagliata. La prima possibilità è quella di voler demolire la macchina senza volerne comprare un’altra perché in questo caso non si hanno ...