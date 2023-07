Roma | trovato scheletro di una donna di 30 anni in un parco al Pigneto | aveva una collanina al collo «Era lì da un anno»

Centinaia di persone si sono riunite venerdì sera nel quartiere Primavalle diper ricordare con una fiaccolata Michelle Causo , la 17enne uccisa a coltellate da un coetaneo. ...cui è stato...Quanto vale la vita di una ragazza nella periferia di, capitale d'Italia Appena venti, luridi euro. Venti euro di 'moffo', come viene chiamato dai ... gli agenti della polizia hannodella ...Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della CompagniaPiazza Dante e il medico legale . Sembrerebbe che i resti si trovino lì da circa un anno . Lo scheletro è stato portato al Dipartimento ...

Roma, trovato scheletro di donna durante lavori in un parco TGCOM

ROMA - Trovato uno scheletro umano con una catenina durante alcuni lavori con un escavatore all'interno di un parco in zona Casal Bertone, a Roma. L'escavatore nel pulire il terreno in ...Giallo a Roma, dove lo scheletro di una donna con una catenina al collo è stato ritrovato in un parco in zona Casal Bertone. Il ritrovamento è avvenuto durante alcuni lavori con ...