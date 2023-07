Roma | trovato scheletro di una donna di 30 anni in un parco a Casal Bertone «I resti sarebbero lì da un anno»

(Di sabato 1 luglio 2023)unoumano con una catenina durante alcuni lavori con un escavatore all'interno di unin zona, a. L'escavatore nel pulire il terreno in via Ettore...

. Ieri pomeriggio è statoin un parco a via Ettore Fieramosca 114 in zona Casal Bertone alo scheletro di una donna. Durante i lavori in un parco di proprietà delle Ferrovie dello ...Sul posto sono intervenuti i carabinieri della CompagniaPiazza Dante e successivamente il medico legale che, a seguito di sopralluogo, ha riferito che si tratterebbe di una donna di circa 30 ...... intervistata dal Corriere della Sera, la mamma della 17enne uccisa a coltellate a Primavalle,. I carabinieri nella sua cameretta hanno90 euro, li aveva messi da parte, perciò questa ...

Giallo a Roma: trovato scheletro umano in un parco. Forse di una trentenne RomaToday

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Roma – Tentano di prelevare contanti usando delle carte di credito appena rubate ignari che il cliente in fila dopo di loro fosse un esperto investigatore della Polizia di Stato. Due 52enni ...