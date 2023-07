(Di sabato 1 luglio 2023) Un uomo di 59 anni èdopo essere statoin un mare forza 3 a Santa Severa, sul litoraleno. L'uomo aveva portato in salvo, che si trovavano in difficoltà in acqua, ma subito dopo è sparito tra le. Ilè stato poi recuperato in mare dalla Guardia Costiera e portato al Gemelli, dove è deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Santa Severa.

Roma: salva madre e figlia poi viene travolto dalle onde, morto 59enne Sky Tg24

L'uomo aveva portato in salvo madre e figlia, che si trovavano in difficoltà in acqua, ma subito dopo è sparito tra le onde. Il 59enne è stato poi recuperato in mare dalla Guardia Costiera e portato ...La Lazio vincitrice dello scudetto nel 1974 è stata inseguita negli anni da una lunga serie di perdite: morti improvvise che hanno colpito i protagonisti di quel successo ...