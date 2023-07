Roma | piace Renato Sanches | le ultime

Vicino all'addio anche Ibanez , ma la valutazione della(35 milioni) è eccessiva sia per i club interessati di Serie A (Napoli) sia per quelli di Premier (Tottenham, Aston Villa e Fulham). Il ...Laa caccia di occasioni in attacco. Tra quelle spuntate negli ultimi giorni c'è anche Adama ... Velocità e forza fisica straripante per lo spagnolo di origini maliane, cheperò anche al Milan.Prendete una città come, come Milano, come Napoli negli anni Venti del secolo in corso. Quanti ... Alla fine di una carriera extraletteraria (imprenditoriale, sportiva, artistica)avere il ...

Calciomercato Roma, piace Baldanzi ma il Napoli è pronto ad ... Retesport

In uscita anche Reynolds che tornerà al Westerlo e Darboe che ha accettato il trasferimento al Lask in prestito con diritto di riscatto a 2/3 milioni ...Goretti vuole un esterno d’attacco giovane. In Primavera ha fatto cose egregie: 34 presenze condite dalla bellezza di 13 gol e 8 assist ...