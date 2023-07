Roma | Ibanez | «Mourinho? Un bipolare nato»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 1 luglio 2023) Roger, difensore della, ha parlato al programma Bola nas Costas di José, ma non solo Roger, difensore della, ha parlato al programma Bola nas Costas di José, ma non solo.– «È fantastico viverlo giorno dopo giorno. È curioso il fatto che sia un, nel senso che un giorno ride con te e l’altro non puoi nemmeno salutarlo. Se sarebbe adatto come ct del Brasile? Si adatterebbe facilmente, ma il suo futuro lo conosce solo lui». DUE FINALI EUROPEE IN DUE ANNI – «L’abbiamo giocata sin dall’inizio con l’obiettivo di vincere come l’Europa League quest’anno. La Conference era una cosa grande per il club perché era la prima storica edizione di quella competizione. In Italia ...