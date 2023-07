(Di sabato 1 luglio 2023) Doveva andare tutto liscio secondo i due sudamericani che, dopo aver rubato delledi credito a un passante, si apprestavano a prelevare dei contanti al. Ma la sorte, si sa, a volte possiede una strana ironia. Siamo a, sulla via Tuscolana. Due cinquantaduenni sudamericani, un cubano e un peruviano, nella giornata di ieri, si sono avvicinati a un uomo intento a passeggiare lungo la strada. Dopo averlo minacciato si sono fatti consegnare quattrodi credito. A quel punto il gioco perera fatto; non rimaneva che recarsi presso unper prelevare del denaro. Non fanno molta strada, a qualche centinaio di metri dal luogo del furto trovano uno sportello automatico e si mettono in. Tentano di prelevare con le...

Roma, al bancomat con le carte rubate. Ma in fila dietro di loro c’è un poliziotto Il Corriere della Città

