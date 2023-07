Rivolte in Francia | il crollo del modello multiculturale e l’imbarazzo dei media

(Di sabato 1 luglio 2023) Avremmo qualche buona ragione noi italiani per cedere alla tentazione di sogghignare per le disgrazie del presidente francese Emmanuel Macron, alle prese con la più imponente e violenta sommossa che si ricordi nel Paese dalla crisi algerina, da far impallidire il Maggio ’68. Ricordiamo tutti le parole del ministro per gli Affari europei del governo francese, Laurence Boone, a pochi giorni dalla vittoria del centrodestra alle elezioni del 25 settembre scorso: “Vogliamo lavorare con Roma ma vigileremo sul rispetto dei diritti in Italia“. Oppure, più di recente, le critiche del ministro dell’interno Gérald Darmanin al governo Meloni, “incapace di gestire i problemi migratori”. E siamo consapevoli che se qualcosa del genere fosse capitato oggi in Italia, sotto un governo di centrodestra, al Consiglio europeo dei giorni scorsi non si sarebbe parlato d’altro e Giorgia Meloni avrebbe ...

...di un'illusione Se si tratta di un'illusione è qualcosa di assai persistente perché le... Ma di fronte ad un ragazzo dalla pelle chiara, con origini del Maghreb ma nato in, in un paese ......supplementari saranno messi in campo 'dopo tre giorni e tre notti di guerriglia urbana e di...chiesto a tutte le prefetture di sospendere la circolazione di tutti gli autobus e tram in......Darmani n ha detto che il governo "non ha escluso alcuna ipotesi" sulla possibile istituzione di uno stato di emergenza per sedare leche, da martedì, hanno messo a ferro e fuoco la. "...

Non solo a Parigi ma anche in diverse altre grandi città francesi. Sull’orlo della dichiarazione dello ... di una sorta di certificato d’impunità per gli autori della rivolta. Il paradosso è che nel ...Un totale di 270 persone sono state arrestate nella notte in Francia, di cui molti a Parigi e sobborghi, e un manifestante di 20 anni è morto cadendo da un tetto di un supermercato nel corso della ter ...