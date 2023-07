Rivolta Francia | dilaga la protesta | mille fermati | oltre 990 arresti | sequestrate bombe molotov | oggi i funerali di Nahel a Nanterre

Gli scontri a Marsiglia, Lione, Parigi Scontri tra la polizia e giovani, saccheggi, incendi si sono verificati ieri sera e per tutta la notte in diverse parti delladalla periferia di Lione ...diretta oggi 1° luglio: centinaia di arresti nella notte. I tafferugli per la morte del diciassettene Nahel, ucciso da un poliziotto , dilagano e si temono pesanti scontri in ...... un inserimento nei ranghi ufficiali dei combattenti che avrebbe cassato la. Questo ...ai forti legami costruiti nell'Africa francofona dopo l'inasprimento delle relazioni con la. Per ...

«La morte di Nahel non è un caso isolato»: la Francia si rivolta. Le notizie dal mondo L'Espresso

Leader religiosi di Francia "impegnati da tempo nella concordia e nella fraternità, in questi tempi difficili per i quartieri delle nostre città e per il nostro Paese", lanciano insieme un appello "al ...Continuano i disordini in Francia, ma con una "intensità molto minore" almeno nella regione della capitale Parigi. Lo sostengono le autorità che, in previsione della quarta notte di scontri, avevano m ...