Rivolta Francia | dilaga la protesta | mille fermati | oltre 470 arresti | sequestrate bombe molotov | oggi i funerali di Nahel a Nanterre

diretta oggi 1° luglio: centinaia di arresti nella notte. I tafferugli per la morte del diciassettene Nahel, ucciso da un poliziotto, dilagano e si temono pesanti scontri in ...... ucciso da un poliziotto: seconda notte di disordini inCorteo bianco per le strade di ... ma anche questo non ha fermato la. Con una situazione più calma nell'Ile de France (tranne a ...... lo Stato appare sempre più messo in discussione, diventando esso stesso l'oggetto di una... Il richiamo di Macron sui genitori non è inoltre da sottovalutare: lasi trova di fronte a un ...

Cresce la rivolta in Francia, muore un altro ragazzo Agenzia ANSA

(Adnkronos) - Quarta notte di disordini in Francia. Nonostante la massiccia presenza della sicurezza, la chiusura delle linee di trasporto e ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...