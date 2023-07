River Phoenix in Titanic | nel video deepfake al posto di DiCaprio

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 1 luglio 2023) Avete mai visto ilche mostraaldi Leonardoin? Certo, oggi immaginarci qualcun altro nei panni di Jack Dawson sembra quasi impossibile ma, in realtà, l’attore premio Oscar fu solo l’ultima scelta di James Cameron per il ruolo da protagonista. All’inizio degli anni Novanta, il regista aveva infatti puntato il fratello maggiore di Joaquin, che però scomparve nel 1993 per overdose. Forse è per questo che qualcuno ha deciso di rendere omaggio al compianto, facendogli indossare quei panni che, forse, sarebbero stati suoi. Nel(qui sopra) vediamo alcuni dei momenti più celebri del film – tra cui la romantica scena di Jack e Rose sulla prua – ma, aldel ...