Ritorno al nucleare in Italia? Irrealistico e inutile Bella risponde a Zollino

Leggi su formiche

(Di sabato 1 luglio 2023) Ilalinè di fatto irrealizzabile. Non ha senso continuare a riproporlo nel nostro paese. Qualche giorno fa su questo giornale ho letto l’intervento del prof., responsabile energia di Azione. Non voglio parlare di sicurezza, degli incidenti di Three Mile Island, Chernobyl e Fukushima. Prima che avvenissero si sosteneva che mai e poi mai sarebbero potuti accadere. Non voglio parlare della situazione alla centraledi Zaporizhzhia. L’Aiea, l’agenzia internazionale per l’energia atomica, la ha definito più volte “estremamente fragile e pericolosa” e ha ammonito sulle disastrose conseguenze che un incidente radiologico avrebbe sulle popolazioni di Ucraina, Russia e degli stati confinanti. Non voglio parlare del problema della scorie. Non sappiamo ancora dove mettere ...