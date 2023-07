Ritiro Fabregas | lo spagnolo lascia il calcio giocato Ma non il Como…

(Di sabato 1 luglio 2023), il centrocampistaha deciso di dire basta con il. Ma non lascerà il Como Cescha annunciato ildalcon un lungo post su Instagram. Lodiventerà ora allenatore della Primavera del Como. IL MESSAGGIO – Con grande tristezza è arrivato il momento di appendere le scarpe al chiodo. Conserverò ogni momento, dai primi giorni al Barcellona, all’Arsenal, di nuovo in blaugrana, al Chelsea, al Monaco e infine al Como. Dalla Coppa del Mondo, agli Europei, le vittorie in Inghilterra, Spagna, la conquista di trofei europei: è stato un viaggio che non dimenticherò mai. A tutti coloro che mi hanno aiutato, i miei compagni di squadra, gli ...

Cesc Fabregas si ritira dal calcio giocato. Il centrocampista classe 1987 ha giocato nell' Arsenal e poi è tornato al Barcellona (dopo gli anni nella Masia). Ha chiuso la carriera in Italia, al Como.