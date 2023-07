Rissa violenta davanti ad un bar | nei guai sei persone ma le indagini continuano

(Di sabato 1 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Montoro, a conclusione di un’indagine scaturita a seguito di una furibonda lite, hanno denunciato seiritenute responsabili di “”. La zuffa, divampata dopo un alterco scaturito per motivi in corso di accertamento, è avvenuta qualche sera fa all’interno di un esercizio pubblico di Montoro. Grazie all’attività sviluppata dai Carabinieri, condotta incrociando dati informativi con quelli emergenti dai controlli del territorio nonché dalla visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza, si è giunti all’identificazione dei sei uomini (cinque del posto e uno di Solofra) che nell’occorso non avrebbero riportato gravi lesioni. Alla luce delle evidenze emerse, per gli stessi (di età compresa tra i 18 e i 55 anni) è scattato il deferimento in stato di libertà alla ...

