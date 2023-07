Riparazione della caldaia Vaillant – tempi e costi

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 1 luglio 2023) Quando parliamo distiamo facendo riferimento ai tanti centri autorizzati presenti sul territorio che si occupano appunto di fornire assistenza a 360 gradi a tutti i clienti che decidono di optare per un dispositivocome può essere per esempio una pompa di calore o unao uno scaldabagno, e sono disponibili a dare assistenza in tutto il ciclo di vita di questo dispositivo. Tra l’altro parliamo di un’assistenza che si occupa non soltanto di interventi die quindi interventi distraordinaria ma anche per esempio interventi di manutenzione ordinaria e in ogni caso si prende curanostra ...