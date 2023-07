Riconoscere i figli di due mamme è costituzionale

(Di sabato 1 luglio 2023) Giuliano Amato, presidente emerito della Consulta, a Repubblica. "Quel bambino è il frutto della volontà di due donne, è stato cresciuto da entrambe, quindi può essere ilo delle due madri. Perché nonquesto diritto anche alla madre non biologica?". No alla "sanatoria Roccella". "I bambini non sono abusi edilizi"

