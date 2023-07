- ha aggiunto- Quella migratoria è un'emergenza che si contrasta con pragmatismo e ... significa che dal punto di vista valoriale non riconosce il diritto alla ricerca della felicitàtutti". ...... capaci di esprimere quello stesso amorela natura che traspare dal Cantico dei cantici, e che Maria Lai è capace di rendere visibile in modo giocoso e infantile, ritraendo lepri, furetti,, ...Opere di MarioMarioutilizza la pitturafondere testo e immagine nel suo sistema mimetico e depistante. Dentro i suoi cicli tematici intercetta le traiettorie di uno spazialismo ...

Ricci, per migranti servono 'flussi più larghi e legali' - Politica Agenzia ANSA

Nuove nomine per i parroci della diocesi di Ivrea. Ecco i nuovi incarichi. Nuove nomine per i parroci della diocesi di Ivrea Il vescovo di Ivrea Mons. Edoardo Cerrato ha nominato i nuovi parroci della ...Tragedia in mare questa mattina, poco dopo le 10,30 ulla spiaggia libera del Castello di Santa Severa. Un turista romano di 59 anni Gianfranco Ricci è deceduto per annegamento, ...