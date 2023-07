Renzi si smarca da Calenda e lo gela sul salario minimo | Terzo Polo in frantumi

Ma il senatore di Rignano siperché non vuole sentirsi ingabbiato in una coalizione ... Anche perché, se tra le tante manovre dici fosse anche quella di proporsi come punto di riferimento ...Sidalla proposta unitaria invece il leader di Italia viva, Matteo, il quale ha fatto sapere di non voler firmare "la proposta sul lavoro insieme a Fratoianni Conte e Schlein come non ...Guerini sida Schlein: distanza siderale Potrebbe non essere l'unico. Anzi. 'Se Schlein ... spiega un retroscena di Affaritaliani che vede in Italia Viva di Matteoil principale ...

C’è chi dice no - Fronte compatto delle opposizioni per la battaglia sul salario minimo, ma Renzi si tira fuori LaC news24

Il «campo largo» si ricompatta sul salario minimo e le opposizioni, unite, sono pronte a presentare alla Camera una proposta di legge con ...