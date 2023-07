Reggina | dopo lo stop della Covisoc c' è ancora speranza | ecco come si può ribaltare la sentenza Le prossime tappe

(Di sabato 1 luglio 2023) Domanda d'iscrizione irregolare . Lanon ha al momento i requisiti per partecipare al prossimo campionato di serie B e verrebbe riammesso il Brescia di Cellino. Non è unainappellabile : è il parere, la commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche. Ma è un pronunciamento che peserà moltissimo, contro il quale la società presenterà ricorso...

Il caso: il pagamento mancante Per la Covisoc, i calabresi sono da bocciare perché la ... Arrivate solo il 21 giugno, ossia poche orela scadenza del termine per l'iscrizione, fissato alla ...Commenta per primo Sono, Lecco e Siena le tre società segnalate dalla Covisoc in data odiernal'analisi delle procedure di iscrizione al campionato di Serie B per le prime due e a quello di C per la formazione ...I tre club al momento fuori dai rispettivi campionati (Lecco ein B e Siena in C),segnalazione Covisoc. Entro il 5 luglio potranno presentare il ricorso e il 7 luglio il Consiglio Federale della Figc emetterà la sentenza che potrà comunque essere ...

Al Brescia adesso attendono solo l’ufficialità della riammissione in serie B, che giungerà il 7 luglio con il Consiglio Federale, e non temono di avere brutte sorprese dai ricorsi ai quali eventualmen ...Bocciata la Reggina, il Lecco ha passato l’esame. Santopadre non si arrende e punta sulla "perentorietà" dei termini ...