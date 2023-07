Reddito d’infanzia e Bonus gioventù | i due forti aiuti si sommano all’Assegno Unico | Quasi uno stipendio

(Di sabato 1 luglio 2023) È una novità che, se introdotta, potrebbe cambiare la vita di numerose famiglie. Cosa sono iled il, le agevolazioni in aggiunta. Due speciali agevolazioni che, se approvate, andrebbero a sommarsi ad ungià distribuito a milioni di famiglie regalando una preziosa quantità di denaro in più. Si tratta dele del, due misure delle quali il governo sta discutendo in questi mesi, dopo che il capogruppo a Montecitorio per Fratelli d’Italia Tommaso Foti ha presentato una relativa proposta di legge alla Camera a sostegno delle famiglie con figli. Oltre, cosa sono ...

...di inclusione, NASPI e DIS - COLL, indennità di mobilità,... cunicole pescato fresco latte e suoi derivati uova oli'oliva e ...qualunque tipologia alimenti per bambini e per la prima(...... e io non riesco a smettere'interrogarmi: quante volte sono, ...lasciarsi facendosi quel po' di fama che poi costituirà). C'... psicologi che le hanno giurato che l'è destino. Perché ...... con unmedio aumentato a quasi 43mila euro annui ...5%), per un volume'affari che sfiora la soglia dei 69mila euro (60mila ...non è sostenuta da un adeguato accesso ai servizi per l'. ...