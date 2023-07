Reddito di cittadinanza | indebito percepimento | nel tarantino 17 accusati Guardia di finanza

Il decreto Lavoro, varato il Primo maggio, estende i contratti a termine e i voucher, ma archivia ildiche si era rivelato in questi anni uno strumento fondamentale per ...Il decreto Lavoro, varato il Primo maggio, estende i contratti a termine e i voucher, ma archivia ildiche si era rivelato in questi anni uno strumento fondamentale per ...Il decreto Lavoro, varato il Primo maggio, estende i contratti a termine e i voucher, ma archivia ildiche si era rivelato in questi anni uno strumento fondamentale per ...

Taglio del cuneo, addio Reddito di cittadinanza, smart working ormai strutturale: il decreto lavoro è legge La Stampa

Da settembre al posto del Reddito di cittadinanza ci sarà un sussidio di 350 euro al mese (per massimo un anno) per chi vive in stato di povertà ed è considerato occupabile. Tra le novità contenute ne ...Tre under 35 su 10, a Napoli, non studiano e non lavorano. Questa la fotografia dei dati Anpal 2023. Uno scenario che assume ancor più rilevanza se lo si incrocia con i dati ...