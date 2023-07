Reali inglesi | in questo villaggio vivono come persone normali

Leggi su velvetmag

(Di sabato 1 luglio 2023) Talvolta il peso della notorietà può diventare insostenibile per i. L’estate è, dunque, il momento perfetto per riappropriarsi della privacy e vivere. Generalmente isi riuniscono per trascorrere alcune settimane di vacanza in Scozia, nella grande residenza di Balmoral. Proprio lì vicino c’è unin cui passano del tutto inosservati e riescono ad integrarsi perfettamente col resto degli abitanti. Una volta la principessa Eugenie descrisse Balmoral“il posto più bello del mondo“. La figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, parlando nel corso del documentario di ITV, Our Queen At Ninety, ha descritto la vita dei“normale” ...