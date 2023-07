Rayo Vallecano | Trasferimenti Rayo Vallecano | trasferimenti | voci | alti e bassi per la stagione 2023 24 in Prima Divisione

Leggi su justcalcio

(Di sabato 1 luglio 2023)-06-30 22:47:29 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: VoiIldovrebbe fare il merletto a tombolo per coprire con garanzie tre vittime importanti come quelle di Iraola, Catena e Fran García. Per la panchina, confermato Francisco, ex Almera, Elche, Girona… La partenza di Lejeune, terminato il prestito, lascia il centro della retroguardia in area. Un altro pilastro come Santi Comesaa termina il suo contratto e tutto fa pensare alla firma per il Villarreal. ISCRIVITI: Francisco (allenatore) FUORI: Santi Comesaa (svincolato, Villarreal), Catena (Osasuna), Fran García (Real Madrid), Camello (Atltico Madrid svincolato in prestito), Mario Surez, Diego Lpez e Mario Hernndez (svincolato), Lejeune (Alavs svincolato in prestito) , Iraola (allenatore), Saveljich (scadenza contratto) DI RITORNO DAL PRESTITO: ...