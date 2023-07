Ravezzani | «Lukaku fondamentale per l’Inter Brozovic più di Onana»

Leggi su inter-news

(Di sabato 1 luglio 2023) Il direttore di TeleLombardia Fabioha fatto il punto sul mercato del. Nel suo editoriale per QSVS, ha sottolineato l’importanza di Romelu. Ma anche chi preferirebbe cedere tra. MOSSE IN ATTACCO – Queste le parole di Fabiosul mercato nerazzurro: «Persarebbe essenziale completare l’attacco con. A condizione che arrivi. Altrimenti per essere ai vertici servirà un altro attaccante importante. In difesa non dovrebbero esserci grandi problemi, ma vediamo cosa succederà con. La maggior parte dei tifosi paradossalmente lascerebbe andar via più volentieri, considerate le capacità del portiere. Io penso sia invece il croato il più importante tra ...