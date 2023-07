Rata del mutuo aumenta ancora | ma stavolta puoi difenderti | ecco come fare | Sbrigati

(Di sabato 1 luglio 2023)reagire al continuo aumento delle rate dei mutui? Le strategie per difendersi evitando di spendere un salasso. Prosegue incessantemente l’innalzamento dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, una misura necessaria per contrastare l’inflazione ed evitare il rischio di una pesante recessione. Ma se da un lato la misura hafinalità quella di riportare l’incremento dei prezzi ai livelli pre-guerra in Ucraina ovvero intorno al 2%, dall’altro prestiti e mutui bancari a tasso variabile sono saliti alle stelle.intervenire se le rate dei mutui a tasso variabile continuano a crescere (ilovetrading.it)L’inflazione ha toccato il 10% ed è attualmente arrivata al 6%, troppo secondo la presidente della Bce Christine Lagarde che ha disposto di recente un ulteriore aumento dei tassi e che prevede di intervenire nuovamente entro ...

Il pagamento dellafissata al 31mese di luglio , infatti, slitta di tre mesi, concedendo ai contribuenti tempo fino al 31 ottobre per regolarizzare la propria posizione. Senza contare che, ...Ancora ferma (da febbraio) la terzaPnrr. La richiesta della quartascomparsa dai radar', scrive su Twitter il senatore Antonio Misiani , responsabile economicoPd . Mentre Brando ...... la Commissione ha comunicato che sulla terzasi sta lavorando positivamente e costruttivamente'. 'Con una battaglia molto seria abbiamo ottenuto la flessibilità dell'uso delle risorsePnrr ...

Meloni rifiuta il pagamento parziale della terza rata del Pnrr Il Foglio

L’Italia è l’unico Paese europeo che non ha ancora ratificato le modifiche allo statuto del Fondo salva Stati, meccanismo creato per prestare soccorso fina ...Metà degli italiani non condivide la strategia della Bce sull’aumento del costo del denaro per frenare l’inflazione e particolarmente avversi sono i ceti popolari (65 per cento) ...