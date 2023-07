Rapinano un supermercato e tentano la fuga | arrestati

(Di sabato 1 luglio 2023) Furto in corso: Due uominiunlama vengonoin flagranza dalle autorità Giovedì pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso undi via Alessandro Manzoni a Posillipo per la segnalazione di un furto in atto. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato due uomini con gli zaini correre verso l’uscita del parcheggio dell’esercizio commerciale e li hanno bloccati trovandoli in possesso di diverse bottiglie di superalcolici e di alimenti, mentre uno dei due è era in possesso di un coltello della lunghezza di circa 17 cm, una pinza e un cacciavite. Gli operatori hanno accertato che i due, dopo aver ...

Si avvicinano alle casse del: caschi integrali a coprire i loro volti, pistole protese ad altezza d'uomo. Minacciano i cassieri, incuranti della presenza di diversi avventori: si fanno consegnare l'incasso e vanno ...La7.it - Poco più di un minuto per una rapina in una Sao Vicente , nel litorale di San Paolo, in Brasile . In 9 si presentano armati e con il volto parzialmente coperto da mascherine ...La7.it - Poco più di un minuto per una rapina in una Sao Vicente , nel litorale di San Paolo, in Brasile . In 9 si presentano armati e con il volto parzialmente coperto da mascherine ...

Torre del Greco, rapina al supermercato pistole in pugno ilmattino.it

Rubano superalcolici e alimenti in un supermercato in via Alessandro Manzoni a Napoli: i poliziotti hanno arrestato due uomini ...Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti presso un supermercato di via Alessandro Manzoni per la segnalazione di un furto in atto. I poliziotti, giunti sul posto, ...