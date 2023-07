Raoul Bellanova saluta l’Inter | “Anno straordinario e ricco di emozioni”

Leggi su sportface

(Di sabato 1 luglio 2023) “Grazie per questodi. In questa famiglia fatta di campioni ho imparato tanto e il supporto dei tifosi mi ha aiutato ad affrontare i momenti difficili. Queste scelte sono difficili. Ma ora per me è il momento di crescere ancora e di spiccare il volo. Forza Inter”. Lo ha scritto in una storia su Instagram,chei nerazzurri prima di tuffarsi sulla nuova avventura con la maglia del Torino. L’esterno non è stato riscattato dopo il prestito dal Cagliari ed è stato acquistato a titolo definitivo dal club granata.ha collezionato 22 presenze totali con, impreziosite dalle vittorie della Coppa Italia e della Supercoppa, nonché dalla finale di Champions League contro il ...