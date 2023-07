Rai | Bortone e l’addio lagnoso | risparmi la morale sulla libertà

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 1 luglio 2023) Oddio ne abbiamo persa un’altra: Serenacol suo programmino del pomeriggio non viene riconfermata e fa la lagna, la lacrimosa che manco Mozart. Oddio, ne abbiamo trovata un’altra: un’altra Dolores Ibarruri, un’altra Frida Khalo, un’altra Rosa Park. Il congedo è più imbarazzante che allucinante, 100 secondi difficilissimi da reggere perché inzuppati in una retorica da annichilire il più spietato dei demagoghi, qualcosa al trivio fra il Mussolini degl’immancabili destini, Steve Jobs e Chiara Ferragni. “Noi che abbiamo fatto cultura, abbiamo sfatato i luoghi comuni, abbiamo dimostrato che l’Italia il popolo italiano la gente” è meglio di come la si dipinge. Sì, signora mia. Nella maniera più assoluta, signora mia. Noi noi noi ma per dire io, io, io. Con tutto lo staff a far da corona alla padreternuccia al crepuscolo, televisivamente morta. Per il momento. Son ...