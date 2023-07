Ragazzo di 20 anni scomparso nel lago di Bracciano. 'Si è tuffato dal pedalò davanti ai familiari'

Il proprietario dei due veicoli, 40, racconta quello che ha visto ai microfoni di Sky TG24 : ... Seconda serata di proteste Ilera alla guida di un'auto quando ha reagito alle forze dell'...Undi 20è scomparso nella zona del lago di Bracciano , in provincia di Roma. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle ricerche nelle acque del lago, ...Incidente mortale nel pomeriggio di oggi 1 luglio 2023, poco prima delle 18, a Boara Pisani ( Padova ). Undi 21, Alessandro Magarotto , residente in paese, in sella alla Honda 400, ha perso il controllo del mezzo finendo a terra. Il tragico schianto è accaduto in viale dell'Artigianato all'...

Esce di strada in moto, muore ragazzo di 21 anni ilgazzettino.it

Un gravissimo incidente si è verificato oggi sul cosiddetto ponte di Annibale a Piandiscò (Ar). Un ragazzino di 13 anni, durante un'escursione assieme ad un gruppo di giovani, è precipitato di sotto.Deve espiare quattro anni e sei di reclusione per sfruttamento della prostituzione minorile per dei fatti commessi dal 2011 al 2012 in provincia di Pordenone. La donna, originaria della ...