Radio1 | cancellato il programma «Forrest» La conduttrice Marianna Aprile | «Nessun preavviso»

Leggi su open.online

(Di sabato 1 luglio 2023) Ancora maretta in casa Rai: dopo i molti abbandoni televisivi, fa discutere un inatteso addio radiofonico. Ovvero quello del, su Rai Radio 1, condotto da Luca Bottura e. La quale manifesta amarezza: «Ilandava bene, motivazioni di ascolti o di costi proprio non ne vedo. Credo sia una legittima quanto molto opinabile scelta editoriale che lascia intravedere da un lato la volontà di presidiare anche l’ultimo spazietto che si ritiene erroneamente occupato dalla parte avversa, dall’altro una grave mancanza di rispetto per l’azienda».ha raccontato, ricostruisce il Corriere della Sera, che il mancato rinnovo della trasmissione è avvenuto senza comunicazione, néda parte del nuovo direttore Francesco Pionati. ...